Csl e Santa Marinella avanti in Coppa, fuori il Tolfa

Tutte impegnate in trasferta le tre compagini del comprensorio che hanno aperto la stagione con il primo turno - in gara secca - di Coppa Lazio in Promozione.Passa il Turno la Csl che espugna Passoscuro ai calci di rigore. La gara è terminata 1-1 con reti di Brutti al 27' del primo tempo e rigore trasformato dai fiumicinesi nella ripresa al 9'. Dal dischetto 5 su 5 dei civitavecchiesi, mentre l'ultimo tiro dagli undici metri dei giocatori di Passoscuro si è infranto sulla traversa.Prova convincente del Santa Marinella, che a Palidoro vince 3-1. Doppietta realizzata nel primo tempo da Dario Pranzetti (13' e 24') e rete di Luca Di Meglio al 63'. Nel finale i padroni di casa hanno accorciato le distanze con Failla.A finire subito l'avventura di Coppa è il Tolfa, battuto 1-0 a Canale Monterano. Gli uomini di Andrea Pacenza sono stati superati dalla rete messa a segno al 30' del primo tempo da Moronti.