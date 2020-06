© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove frizioni, vecchie ruggini. Il rimpasto di Giunta al Comune di Civitavecchia non ha cancellato le divisioni e gli sguardi in cagnesco. La partita, sulla carta, non è ancora chiusa, visto che mancherebbe almeno un avvicendamento. Ma per ora si continua a navigare a vista, senza l'assegnazione di deleghe cruciali (vedi il commercio). Intanto le prossime scadenze potrebbero generare altre turbolenze dalle parti del Pincio. Nell'era della tecnologia anche l'abbandono di una chat collettiva può fare notizia. Soprattutto se, come sembra, a salutare la maggioranza è stato un pezzo da 90 della truppa di centrodestra come Giancarlo Frascarelli, ex Forza Italia oggi al Gruppo Misto. Era già successo che degli esponenti uscissero dal gruppo whatsapp per mandare un segnale a qualcuno. Succede poi che alla Fondazione Cariciv non abbiano preso per nulla bene l'uscita della Lega che si complimenta con il salviniano Matteo Mormino per il suo ingresso nell'Organo di indirizzo (l'ente di via Risorgimento nelle sue dinamiche interne e per statuto deve essere assolutamente scevro da influenze politiche). Un caso che ha fatto discutere all'interno del gruppo, tanto che lo stesso Mormino sarebbe stato a un passo da rimettere il proprio mandato.E poi c'è Civitavecchia Servizi Pubblici che cammina parallelamente al Comune, sia nelle difficoltà legate alla solidità finanziaria, sia nelle criticità politiche. Il management vorrebbe imporre qualche taglio al personale e diversi trasferimenti. Iniziative necessarie per impostare un benché minimo tentativo di rilancio futuro dell'azienda.Così, se Carbone&company dovessero confermare il piano di risanamento presentato al Pincio un mese e mezzo fa, non saranno da escludere dei movimenti a sorpresa fra maggioranza e opposizione. Intanto quelli sull'Aventino sono almeno tre, i misti Frascarelli, Pasquale Marino e Daniele Perello. Senza dimenticare la pasionaria Fabiana Attig, capogruppo de La Svolta, fra le più agguerrite sui temi Csp ed Enel.