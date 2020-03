Ultimo aggiornamento: 16:31

Nel nuovo bollettino diramato pochi minuti fa dalla Regione Lazio sono sette i nuovi casi emersi nella giornata di oggi nel distretto sanitario della Asl Roma 4. Di questi, uno è un uomo di 50 anni di Civitavecchia e si trova ricoverato al Gemelli, a cui si aggiungono due nuovi casi registrati in una Rsa cittadina, nella quale erano ospiti anche gli altri due anziani colpiti dal Coronavirus. Uno di loro è stato trasferito la notte scorsa allo Spallanzani. Tre malati sono invece di Cerveteri e uno è di Cerenova.Preoccupante il fatto che quattro pazienti contagiati provengano da una stessa Rsa di Civitavecchia. Non a caso l'accettazione in questa struttura è stata chiusa da parte della Asl Roma 4 in attesa dell'indagine epidemiologica che verrà effettuata. In quarantena i familiari dei quattro malati e il personale venuto in contatto con loro.C'e anche una notizia positiva sul fronte Coronavirus. Due positivi sarebbero infatti guariti. La Asl però è cauta sulla questione. Si tratta comunque dell'uomo di Bracciano e del paziente non residente sulnterritorio.