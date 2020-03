In questa prima domenica di quarantena, una buona notizia: a Civitavecchia non si è regitsrtato nessun nuovo caso. Tre invece i positivi nella Asl Roma 4. Si tratta di due residenti del Comune di Sacrofano e uno di Cerveteri. L'assenza di contagiati in città non può ancora far pensare a una inversione di tendenza. Anche qui, infatti, il picco di casi è atteso nei prossimi giorni.

Intanto rimane alta l'allerta nella Rsa Madonna del Rosario dove, nei giorni scorsi, sono stati registrati quattro casi di positività. Arrivati i primi responsi dei tamponi effettuati sul personale e tutti sono risultati negativi. L'accettazione alla struttura rimane chiusa e sono stati isolati all'interno i residenti con sintomi influenzali. Ultimo aggiornamento: 15:20