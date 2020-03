Anche se le indicazioni sono chiare, anzi chiarissime, ascoltate decine di volte in televisione o lette sui giornali, qualcuno continua a non rispettarle. Per questo motivo, nei giorni scorsi e anche stamattina il sindaco Ernesto Tedesco ha girato per la città, passando soprattutto in alcuni punti particolarmente frequentati come il mercato, nei giorni scorsi, e viale Garibaldi questa mattina. E visto che c'erano molti cittadini ha ribadito in modo piuttosto secco che non si deve uscire.

“L’ho ripetuto tantissime volte – ha urlato il sindaco ai cittadini che stamani passeggiavano al Viale anche coppia – io continuo a mandare messaggi ma non capite che si deve strare a casa, può uscire uno solo per nucleo familiare a fare la spesa. Non so più come dirlo, mi sto sgolando e non ho più voce: dovete stare a casa”. © RIPRODUZIONE RISERVATA