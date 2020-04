© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tasso di incidenza locale superiore a quello nazionale e una curva di incremento dei decessi meno accentuata e in netto miglioramento rispetto alla stessa proiezione ma su base nazionale. Sono le risultanze dell'analisi epidemiologica che il dottor Carlo Tarantino ha sviluppato rispetto al territorio del distretto F1 della Asl Roma-4. Due le variabili analizzate: il tasso di incidenza, inteso come rapporto fra numero di contagiati e platea di riferimento (per 100mila abitanti); e il tasso di mortalità, che identifica i morti di/per Coronavirus in rapporto al numero della popolazione che ne è esposta. Lo studio è aggiornato a sabato scorso (18 aprile) e oltre a confermare il netto miglioramento del tasso di mortalità (numero di morti per 100mila abitanti) a livello locale, dimostra in maniera inequivocabile il peso dei cluster delle Rsa Madonna del Rosario e Bellosguardo sul dato complessivo.Utilizzando fonti ufficiali - bollettini Protezione civile e Asl - l'analisi studia la traiettoria del Virus nel distretto F1 (80.651 residenti). «Al 18 aprile nel nostro distretto sono stati riscontrati 242 casi di infezione da Covid-19 scrive il dottor Tarantino gran parte dei quali all'interno di presidi sanitari su operatori e degenti. Pochi, anche in considerazione della presenza del porto e del pendolarismo, indice dell'efficacia delle misure di contenimento e del servizio di prevenzione che ha identificato e messo in isolamento un gran numero di persone che avevano avuto contatti con i positivi. L'incidenza riscontrata nel distretto F1 prosegue Tarantino , pari a 380,7, è più alta rispetto al dato nazionale (291,7). I motivi sono il cluster della Rsa Madonna del Rosario (22 marzo), l'elevato numero di operatori sanitari sottoposti a tampone nell'ospedale San Paolo (92%) e il recente cluster della Rsa Bellosguardo». Sulla mortalità, poi. «Al 18 aprile nel distretto F1 erano 27 i decessi con/per infezione da Covid-19, soprattutto anziani con patologie pregresse già ricoverati alla Rsa Madonna del Rosario. L'incremento della curva dei decessi locali è, da circa tre settimane, meno accentuato di quello nazionale. Inoltre tale tasso è in progressivo miglioramento. Al momento il tasso di mortalità riscontrato nel distretto F1 è pari a 33,5 ed è più basso di quello nazionale (38,5). È evidente quanto sia significativo il numero dei decessi riscontrato fra i pazienti della Rsa, che sono 17 sui 27 totali del Distretto». Il peso delle Residenze sanitarie assistenziali aumenta ulteriormente se si considerano anche gli ultimi tre decessi di pazienti ricoverati presso Bellosguardo.Interessante anche l'analisi del civitavecchiese Corrado Bonifazi, demografo e dirigente di ricerca del Cnr. «Il confronto degli indicatori relativi alla pandemia nel distretto F1 con quelli nazionali non mostra grandi scostamenti - dice -. Il dato nazionale però media situazioni molto differenziate: da quelle, come la Lombardia, che registrano i valori più alti a livello mondiale, a quelle dove le dimensioni del fenomeno sono molto contenute. Da questo punto di vista prosegue Bonifazi - un confronto interessante è quello con i dati della regione Lazio, dal quale emerge una situazione meno incoraggiante. Il tasso di incidenza del distretto (380,7) risulta quasi 4 volte più alto di quello regionale (97,9); scarto che arriva a quasi 6 volte considerando il tasso di mortalità, pari infatti al 33,5 nel distretto F1 e ad appena il 5,8 nell'intera regione».