Virus, guarita un'altra persona a Civitavecchia: torna vicino il "Covid free"

La lista dei positivi al Coronavirus in città torna a scendere ed è di nuovo vicino il traguardo "Covid free".

Il bollettino di oggi, diramato dall'unità di crisi anti Covid regionale, riporta una situazione positiva e non annovera nuovi contagiati. In compenso si registra una persona guarita nel comune di Civitavecchia. Con l'aggiornamento di oggi sono quindi i malati ancora "attivi" sul territorio sono 3: 2 di Civitavecchia e 1 di Cerveteri. © RIPRODUZIONE RISERVATA