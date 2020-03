Covid 19, funzionario del comune di Civitavecchia positivo al tampone, chiuso l'ufficio Urbanistica. Off limit anche la Marina

Un nuovo caso positivo al Coronavirus è stato riscontrato a Civitavecchia, il primo all'interno della casa comunale. Si tratta di un funzionario dell'ufficio Urbanistica. La la sede di viale Togliatti, all'interno del Parco della Resistenza, è stata subito chiusa ed è stata avviata una profonda sanificazione. Stessa pulizia nel pomeriggio di oggi sarà svolta anche nei locali di Palazzo del Pincio.

Intanto, dopo le foto apparse sui social di eri, con tanta gente ancora in giro per la città, il sindaco Ernesto Tedesco ha deciso di chiudere la Marina e questa mattina si è recato sul lungomare per invitare in modo risoluto quanti stavano passeggiando a tornare subito a casa. Ultimo aggiornamento: 11:49