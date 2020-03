Il Coronavirus continua a mietere vittime a Civitavecchia. Altri tre anziani non ce l'hanno fatta. Si tratta di una donna di 80 anni, una di 90 e un uomo di 85. Due di questi sono deceduti nel reparto di Medicina del San Paolo e uno all'interno dell'Rsa Madonna del Rosario. In città, intanto, la situazione, nell'attesa dei risultati dei tamponi eseguiti in questi ultimi giorni, sembra stazionaria e si è registrato un solo nuovo contagio. Nel territorio della Asl Roma 4 in tutto se ne contano 14. Oltre al caso di Civitavecchia, ne sono stati registrati 8 a Sacrofano, 1 ad Angiullara e Cerveteri, 3 a Campagnano. © RIPRODUZIONE RISERVATA