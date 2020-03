Dopo l'impennata di ieri, oggi i risultati dei tamponi effettuati nelle 24 ore precedenti hanno rilevato soltanto quattro casi di positività. Si tratta di quattro donne civitavecchiesi attualmente poste in quarantena nelle loro abitazioni. Della mattinata, invece, la notizia del secondo anziano deceduto, un 94enne che ha contrattoi il virus alla Rsa Madonna del Rosario (sempre sotto massima attenzione) e che è morto al San Paolo.

A proprosito di San Paolo, aumentano le misure di sicurezzainfatti all'ospedale sono stati registrati quattro casi positivi tra gli operatori sanitari: due sarebbero medici e due infermieri. Almeno uno di questi è in forze nel reparto di Medicina e dopo il responso del tampone è stato sottoposto a regime di quarantena nella propria abitazione. Le sue condizioni di salute, come quelle dei suoi colleghi, per il momento sarebbero buone.

