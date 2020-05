© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vero esercito di bagnini, steward, sommozzatori - oltre 50 persone - saranno impiegati, per ben 109 giorni, per rendere sicura, in questa fase due dell'emergenza Covid, la stagione balneare lungo le spiagge libere di Santa Severa e Santa Marinella. E' in via di definizione la vasta e complessa operazione di sorveglianza della costa, promossa dall'amministrazione comunale che ha delegato la gestione del personale e delle attività da intraprendere alla società Multiservizi. Un grande impegno per la municipalizzata che, grazie al contributo della Regione, è in grado di assumere, già da domani, assistenti bagnanti e sorveglianti. Determinante, per la riuscita di tutte le iniziative in programma, il coinvolgimento delle associazioni di protezione civile, volontariato e del Nucleo sommozzatori.Il progetto varato dal sindaco Pietro Tidei, dall'assessore Emanuele Minghella e dai consiglieri Andrea Amanati e Pierluigi D'Emilio, prevede la supervisione del Centro operativo comunale poiché, in pratica, anche in questa fase due dell'emergenza Coronavirus, dovrà essere garantita massima assistenza sul territorio, anche in caso di possibili emergenze sanitarie. Nella sorveglianza delle spiagge libere saranno occupati, in totale, 16 bagnini, che svolgeranno servizio in due turni, dalle 9 alle 19 e che avranno le loro postazioni lungo l'arenile del Castello di Santa Severa, in località La Toscana, a Villa Lessona e ancora più a nord nel tratto di spiaggia libera attigua a quella centrale della Passeggiata a mare di Santa Marinella. Il Nucleo sommozzatori, che seguiterà a operare anche per conto della Capitaneria di porto, assicurerà il controllo a mare mettendo a disposizione tutti i suoi esperti volontari e suoi natanti, con le due moto d'acqua e un quod per intervenire, in caso di necessità, in tempi brevissimi sia a terra che lungo le spiagge e in acqua. La persone inquadrate con il ruolo di steward, che saranno assunti direttamente alla Multiservizi, avranno il compito di controllare che lungo gli arenili non in concessione non si creino assembramenti e vengano rispettate le distanze imposte dall'ordinanza regionale che prevede, anche sulle spiagge libere, la presenza di un solo ombrellone ogni 10 metri quadri e il contingentamento dei bagnanti.Tutti i volontari che, ciascuno per le proprie competenze, prenderanno parte al progetto di estate sicura, saranno titolati a intervenire grazie ad un decreto firmato dal sindaco Tidei che li rende delegati del comune per il rispetto delle norme sul Covid 19. Pronti a scendere in campo anche i giovani volontari della Onlus Natura Education che, a fronte di un piccolo contributo, avranno il compito di monitorare tutti gli accessi a mare secondari e le calette del litorale.