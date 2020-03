Coronavirus, tamponi negativi a Civitavecchia e intanto si monta la tenda al Pronto soccorso

Covid-19, la Asl Roma 4 di Civitavecchia sta mondando due tende pre-triage, una tra il Cup e il pronto soccorso, l'altra fuori il carcere di Aurelia. Intanto sono stati eseguiti altri due tamponi, entrambi risultati negativi. Si tratta di una donna, che presenta febbre e ha avuto contatti con parenti provenienti dalle zone calde del Nord Italia. L’altro, è un anziano che attualmente è in osservazione al San Paolo per aver contratto la polmonite.

La tenda dell'ospedale diventerà operativa entro il week end e servirà per i casi sospetti. I casi in isolamento fiduciario a casa, nei 28 Comuni del distretto, sono 50; i tamponi eseguiti altrettanti ma tutti risultati negativi. © RIPRODUZIONE RISERVATA