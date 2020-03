Coronavirus, tampone per due ragazzi di Civitavecchia con polmonite

Salgono a 90 le persone in sorveglianza domiciliare nel territorio della Asl Roma 4 di Civitavecchia, che comprende 28 comuni. Oggi due ragazzi civitavecchiesi con polmonite sono stati sottoposti al test del Coronavirus, i risultati sono attesi per domani. Il sindaco Ernesto Tedesco, intanto, si è appellato anche oggi alla responsabilità di tutti, anche in riferimento all'episodio di sabato sera quando piazza Leandra, centro nevralgico della movida locale, si è riempita di giovani nonostante le raccomandazioni ad evitare affollamenti.

