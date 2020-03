Coronavirus, positivo il sindaco di Santa Marinella

Positivo al Coronavirus il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei. «Domenica ho registrato un'alterazione della temperatura corporea. In base alle procedure, ho subito provveduto a contattare le autorità sanitarie e ieri pomeriggio sono stato sottoposto al tampone per accertare la presenza o meno del Coronavirus. Ora mi è stato comunicato che il tampone ha dato esito positivo e i sanitari hanno ritenuto che non c’è per ora alcuna necessità di ricovero. Ovviamente mi sono posto in isolamento presso la mia abitazione fin da domenica. Ritenevo doveroso informare tutti sul mio stato di salute, soprattutto le persone che ho incontrato durante la mia attività». Il sindaco ha fornito alla Asl tutti i nomi delle persone con cui è stato in contatto. «Il mio lavoro per Santa Marinella continua. Vi terrò costantemente aggiornati. Comunque sto bene».

Ultimo aggiornamento: 19:28

