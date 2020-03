Evitare assembramenti e limitare al minimo i contatti. I giovani civitavecchiesi non hanno recepito granchè bene le direttive del Governo a vedere in che modo si sono riversati in piazza Leandra ieri notte, una delle zone più frequentate dalla movida locale. “Baci e abbracci” come se niente fosse, in barba a quello che sta succedendo, con l’emergenza drammatica del Paese per via del Coronavirus. La foto dell'assembramento in piazza è diventata virale sui social, con tanto di commenti e critiche. © RIPRODUZIONE RISERVATA