Nelle prime ore di questo pomeriggio è stata diffusa la notizia di un nuovo caso positivo di Coronavirus in città. La notizia, però, è stata subito chiarita dal direttore generale della Asl Roma 4, Giuseppe Quintavalle, che ha spiegato la situazione. "L'uomo si è rivolto alla nostra struttura ospedaliera, il San Paolo, per questo è stato incluso nella lista dei positivi di Civitavecchia. Questa, del resto, è la prassi".

In realtà, però, l'uomo è domiciliato Oriolo Romano e sembra che abbia chiesto il test dopo essere rientrato a casa da una trasferta di lavoro in Calabria. Attualmente è preso in carico dai sanitari locali e si trova in isolamento presso l'ospedale San Paolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA