Coronavirus: muore il secondo anziano, aumentano i positivi prime denunce in città

Ultimo aggiornamento: 13:10

Seconda vittima del Coronavirus a Civitavecchia. Si tratta di un anziano di 94 anni, deceduto ieri all'ospedale San Paolo e che aveva anche un quadro clinico già serio. L'uomo era stato già ricoverato al San Paolo e poi, una volta stabilizzato, era stato trasferito alla Rsa Madonna del Rosario, dove probabilmente ha contratto il virus.Prorpio la struttura di via Buonarroti è quella maggiormente attenzionata. Già sette, infatti, i casi registrati lì. Naturalmente continuano a essere effettuati tamponi sia agli ospiti che al personale.Intanto aumentano i casi a Civitavecchia. Pochi minuti fa in diretta Facebook Massimo Boschini, delegato del sindaco Ernesto Tedesco, ha parlato di quattro nuovi contagiati in città. Tutto ciò in attesa del bollettino ufficiale che verrà diramato nel primo pomeriggio dalle autorità sanitarie.Altra notizia importante, anche a Civitavecchia sono scattate le prime denunce per comportamenti non corretti. Lo ha riferito il sindaco sempre nella diretta Facebook. E' accaduto ieri nella zona della Ficoncella, dove sono state sorprese delle persone che non erano autorizzate a stare i giro. Da qui l'ennesimo appello del primo cittadino a restare a casa. Anche per evitare guai con la giustizia.