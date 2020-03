© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il decreto del governo ha sospeso tutte le attività didattiche all'interno degli istituti scolastici, almeno fino al 15 marzo. Le scuole di Civitavecchia si sono messe all'opera per trovare soluzioni e non far perdere lezioni agli studenti e da lunedì entrerà a regime il nuovo sistema di e-learning, ossia la didattica a distanza. In città gli istituti superiori sono già pronti, mentre per i comprensivi le difficoltà non mancano.«Proprio questa mattina (ieri per chi legge, ndc) - ha spiegato la dirigente del comprensivo Civitavecchia 3, Lucia Matarazzo - abbiamo avuto una riunione con i docenti per capire come organizzarci. La nostra scuola non dispone di strumenti che ci permettono lezioni on line ma abbiamo attivato le piattaforme a nostre disposizione attraverso le quali gli insegnanti potranno caricare schede e materiali». Stesso problema all'istituto di via Barbaranelli dove la dirigente, Francesca De Luca, ha consigliato agli insegnanti di caricare schede e materiali attraverso la piattaforma messa a disposizione nel registro elettronico. Chi non si è fatto trovare impreparato, invece, è stato l'istituto Marconi dove il team di esperti informatici era stato già attivato dieci giorni fa e nella giornata di mercoledì, quando ancora non si sapeva della sospensione delle lezioni, agli alunni erano state consegnate le credenziali per accedere alle diverse piattaforme. «Sono state attivate chat e piattaforme - ha detto il preside Nicola Guzzone - e già da sabato siamo in grado di assicurare l'avvio di tutti i sistemi. Si potranno scambiare materiali e i docenti faranno tutorial e lezioni on line». La vive come una sfida la dirigente dell'istituto Stendhal, Stefania Tinti: «È il momento di mettere in campo quanto finora sperimentato. I nostri ragazzi, così come i docenti, sono abituati a queste modalità. La scuola e tutte le attrezzature sono a disposizione dei docenti che ne vorranno usufruire per programmare lezioni via Skype o anche solo caricare i materiali sulla piattaforma scolastica. Stiamo valutando anche di attivare l'homeworking per la segreteria». Anche per i licei classico e scientifico è pronto il piano. «Per il momento - ha spiegato la dirigente Maria Zeno - con i docenti abbiamo concordato di potenziare le attività telematiche attraverso l'uso della piattaforma del registro elettronico e di quelle messe a disposizione dal Miur e dai partner della scuola. Poi ogni docente è libero di gestire la cosa come meglio ritiene avvalendosi di tutti gli strumenti in suo possesso».