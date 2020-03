© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Giannini dovrà ripetere il test per sapere se è positivo o meno al Coronavirus. Il segretario del Partito Democratico di Civitavecchia ha ricevuto la notizia direttamente dalla Asl Roma 4, attraverso un documento nel quale si legge che “la microbiologica del Sant’Andrea a voce riferisce esito indeterminato, pertanto si valuta di effettuare un secondo tampone appena possibile”.Giannini dovrà sottoporsi quindi a tampone stasera o al massimo domani mattina. L’attesa si prolunga e i pensieri aumentano col passare delle ore. “Adesso sono preoccupato – spiega – perché questa risposta è strana. Rimango comunque a disposizione della Asl Roma 4, per l’effettuazione della nuova analisi”.Come si ricorderà, il segretario del Pd locale si era sottoposto all’esame in seguito ai contatti con il segretario nazionale dem, Nicola Zingaretti (l’ultimo dei quali avvenuto il 28 febbraio scorso), risultato positivo al Covid-19. Giannini si trova a casa, in “isolamento domiciliare fiduciario” dallo scorso 7 marzo, e non presenta alcun sintomo.