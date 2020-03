© RIPRODUZIONE RISERVATA

Effetti da coronavirus: saracinesche giù anche per pub, cinema, palestre e scuole di ballo. L'ultimo decreto emanato dal Governo cambierà drasticamente la vita delle persone anche in quelle città dove (per fortuna e per il momento) la situazione è moderatamente più tranquilla. Così anche a Civitavecchia si recepiscono le ultime restrizioni, in una fase mai come in queste ore delicata, ma anche tanto caotica. «Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione». E poi ancora: «Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali», «lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo a carico dell'esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro». Insomma, ci si blinda un po' da tutte le parti, anche se l'interpretazione di tali disposizioni non è sempre facilissima come conferma il sindaco Ernesto Tedesco: «Non capiamo che differenza ci possa essere fra un'attività che fa ristorazione e un pub al chiuso. Anche lì ci sono dei tavoli e bisogna mantenere le distanze. Per il resto c'è poco da fare, è necessario rispettare le indicazioni, accettarle e fare quello che dice il Governo. Non abbiamo altre alternative». Il fattore pub sottolineato dal sindaco non è certo un caso. In città non ci sono discoteche, ma a Civitavecchia non si contano i locali notturni, a metà fra i discopub e i pub veri e propri. Anche se un po' tutti stanno mandando segnali di collaborazione, rispetto alle nuove direttive annunciate sabato notte dal Governo. «Seguiremo le indicazioni date dal Ministero per limitare i contatti tra le persone ed il conseguente rischio di contagio. Potenzieremo da martedì la consegna a domicilio al fine di poter arrivare noi da voi. Rimarranno a disposizione la sala interna e l'istallazione esterna ma con una piccola riduzione di posti», annuncia un esercente del Ghetto. «Il servizio al banco verrà sospeso fino a nuove indicazioni - sul pezzo anche il locale a piazza Leandra, che sabato notte aveva ospitato l'assembramento che ha fatto infuriare mezza città e che adesso punta gioco forza solo sulla ristorazione -. Sarà effettuato esclusivamente il servizio al tavolo nelle aree di nostra competenza. Rimarranno a disposizione i nostri spazi ma con una piccola riduzione di posti. È importante affrontare certe situazioni con intelligenza, responsabilità e sacrificio da parte degli esercenti».Da segnalare quindi i buoni propositi dei commercianti, anche se la vera differenza la dovranno fare i clienti a partire da stasera. Coloro che invece dovranno chiudere baracca per un po' sono i titolari delle palestre e delle scuole di danza. Anche qui si tratta di un vero e proprio disastro, vista la presenza massiccia di questa realtà sul territorio. Una direttiva introdotta da un'ordinanza della Regione Lazio nella serata di ieri, almeno per ciò che riguarda le palestre. «E dire che avevo già preparato la sala distanziando le attrezzature di un metro l'una dall'altra spiega il titolare di un noto club sportivo locale adesso siamo veramente nei guai». Senza dimenticare le piscine, su tutte quella dello Stadio del Nuoto e della Coser e il Cinema Royal. Ai tempi del coronavirus non ci si può più permettere neanche una nuotata rilassante o un film con gli amici per staccare dallo stress.