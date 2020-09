La bimba contagiata alla scuola di S. Marinella: tutti negativi i tamponi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sabato sui 70 contatti della bimba di 5 anni risultata positiva al Covid alla scuola materna Pirgus di Santa Marinella. I test hanno riguardato i compagni di classe, i genitori dei piccoli e gli insegnanti della sezione ineterssata.Una notizia positiva, che però non servirà a rimandare subito a scuola i bambini della classe. I 70 soggetti sottoposti a tampone dovranno infatti restare in quarantena fino al 4 ottobre. In quella data saranno effettuati nuovi test e se verrà confermata la negatività di tutti, la sezione potrà riaprire.Torneranno invece regolarmente a scuola da domani, dopo lo svolgimento delle operazioni elettorali e la sanificazione di tutti i locali della Pirgus, i bambini delle altre sezioni di materna e di elementare.Tornando all'emergenza Covid, oggi il bollettino regionale non registra nuovi casi di positività al virus in città e nel comprensorio. C'è invece un altro guarito a Cervteri. Il totale dei malati attivi nel centro etrusco scende quindi a quota 22.