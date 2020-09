Civitavecchia, al Galilei tutti negativi i compagni dell'alunno nessun positivo

Al liceo Scientifico e Linguitico Galileo Galilei di Civitavecchia non ci sono altri contagiati al Covid al di là dell'alunno risultato positivo al tampone dei giorni scorsi.

Ne dà notizia la Asl Roma 4, che poco fa nella tenda installata nel parcheggio del San Paolo ha sottoposto a test rapido tutti i compagni di classe del ragazzo affetto da Coronavirus. E i risultati maturati nel giro dei 30/45 minuti successivi hanno dato tutti esito negativo.

Questo significa che almento per le altre classi del Galilei non ci sono conseguenze e l'attività didattica continua regolarmente. Da capire se la classe dell'alunno positivo resterà comunque in quarantena per 14 giorni oppure no. Si attendono chiarimenti in merito dalla Asl. © RIPRODUZIONE RISERVATA