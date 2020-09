Virus, 8 casi nella Asl e 2 guariti sul territorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ondata estiva del Covid per ora non si arresta neppure nel territorio della Asl Roma 4. Oggi 8 nuovi positivi: 3 ad Anguillara, 2 a Capena, uno ciascuno a Cerveteri, Sacrofano e Civitella San Paolo. Quindi nessuno a Civitavecchia e nel comprensorio stretto. Ma si attende per domani l'esito dei tamponi molecolari a cui sono state sottoposte lunedì sera 8 persone - 4 di Civitavecchia e 4 di Santa Marinella - di ritorno dalla Sardegna e risultate positive ai test rapidi nella postazione di largo della Pace. In caso di conferma del contagio, il conto dei positivi salirebbe in modo consistente nelle due città.Per fortuna c'è anche qualche buona notizia. Il bollettino regionale odierno parla infatti di due guarigioni, una in città e una a Santa Marinella. Insomma, il Covid sembra effettivamente meno virulento rispetto all'inizio.Infine da registrare la polemica dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con la Regione Sardegna. A chi gli chiedeva della reciprocità dei test rapidi con l'isola, l'assessore ha risposto che .