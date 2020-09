Virus, nessun caso in città ma i test rapidi ne annunciano di nuovi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto nuovi casi di Covid nella Asl Rm4, ma nessuno in città e nel comprensorio. I contagiati sono infatti tutti di Anguillara, Fiano, Formello e Trevignano.Ma non c'è da cantare vittoria. Nei test rapidi effettuati lunedì sera allo sbarco della nave da Olbia, sono infatti risultati 17 viaggiatori positivi, 4 dei quali residenti in città e altrettanti a Santa Marinella. Per ufficializzare il contagio si attende però l'esito dei tamponi molecolari ai quali sono stati sottoposti dopo essere risultati positivi. In caso di conferma, ci sarebbero otto nuovi infetti sul territorio.A rendere meno preoccupante la situazione, il fatto che al momento tutti i soggetti trovati positivi siano asintomatici.Un'altra notizia positiva, la guarigione di due persone a Cerveteri.Il direttore generale della Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle, comunque, continua a raccomandandare prudenza. Il manager consiglia addirittura anche ai negativi di ritorno da zone a rischio tipo la Sardegna, pur se non venuti a contatto con persone malate, di osservare spontaneamente il periodo di quarantena.