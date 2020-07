Civitavecchia senza contagi, a Ladispoli due nuovi positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Civitavecchia prosegue il trend incoraggiante per il Coronavirus. Da quasi due settimane ormai in città non si registrano nuovi casi. Anche oggi, però, non si può festeggiare il traguardo di comune "Covid free", visto che l'unico malato ancora "attivo" resta tale.Peggiora invece la situazione a Ladispoli. Dopo la positività, la scorsa settimana, del 50enne ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, oggi altri due contagati. Si tratta di una 18enne, congiunta proprio dell'uomo trovato infetto nei giorni passati, e di un 75enne risultato positivo al tampone effettuato all'ospedale San Paolo di Civitavecchia dove si era recato per la pre-ospedalizzazione in vista di un imminente intervento. La Asl Roma 4 ha posto in quarantena preventiva parenti e conoscenti venuti a contatto recentemente con il 75enne e sta già effettuando i tamponi per verificare se qualcun altro è rimasto contagiato dal Covid.