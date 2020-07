Civitavecchia, nessun contagio ma l'obiettivo "Covid free" slitta ancora

Il bollettino regionale conferma l'assenza di nuovi casi di Coronavirus, con la striscia che si allunga a oltre una settimana, ma anche oggi Civitavecchia non può festeggiare il traguardo di comune "Covid free".

Una domenica positiva in chiave contagi nella Asl Roma 4: nessun contagiato, infatti, a differenza di ieri quando si erano registrati 5 nuovi infetti. Ma neppure nessun guarito. Così sia a Civitavecchia che a Cerveteri e Ladispoli resta un malato positivo che non permette alle tre città di dichiararsi "Covid free".

L'auspicio e che, fermo restando la necessità di continuare a osservare le misure di precauzione, tutti e tre i comuni possano festeggiare l'uscita dal virus la prossima settimana. © RIPRODUZIONE RISERVATA