Virus, 5 nuovi casi nell'Asl Roma 4 ma Civitavecchia è sempre più vicina al "Covid free"

Continua a essere oscillante nella Asl Roma 4 l'andamento dei contagiati dal Covid. Oggi il bollettino regionale parla di 5 nuovi casi di Covid a Riano, Fiano, Morlupo, Bracciano e Ladispoli che dunque torna a essere in territorio "positivo" dopo diverse settimane (un positivo rimane anche a Cerveteri). Si tratta di un uomo di 50 anni ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma.

A Civitavecchia e nel comprensorio, invece, da circa una settimana non ci sono nuovi infetti. Anzi, in città oggi si registra un altro guarito, per cui al momento è rimasto un solo positivo. Per l'ennesima volta, dunque, Civitavecchia si avvina al titolo di comune "Covid free". In passato non si è mai arrivati a zero malati "attivi", l'auspicio è che in questa circostanza si raggiunga l'obiettivo. Ultimo aggiornamento: 15:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA