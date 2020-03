© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova impennata di casi di Covid 19 ieri in città. Se ne sono registrati 14 e hanno fatto salire il totale in città, dall'inizio dell'epidemia, a 103 casi. In aumento soprattutto i positivi nei due cluster locali. Nella Rsa Madonna del Rosario altri 3 pazienti sono risultati infetti, mentre nel di Medicina del San Paolo sono stati ben sei (4 residenti a Civitavecchia, uno ad Allumiere e uno a Santa Marinella). Stessa sosrte per due degenti dell'unità operativa (uno residente a Ladispoli e un clochard). E anche tra i medici di base c'è una dottoressa di Tolfa risultata positiva e con lei la sorella. In totale, nella giornata di ieri, nel distretto sanitario, i casi accertati sono stati 20. Ai 9 del territorio di Civitavecchia (tra cui i 4 sanitari) vanno aggiunti i casi dei degenti di Medicina e della Rsa. A loro vanni aggiunti i quattro del comprensorio (uno ciascuno a Santa Marinella e Allumiere e i due di Tolfa) e uno ad Angiullara. Per il ventesimo caso la Asl non è riuscita a risalire al comune di provenienza.Intanto ieri il direttore del distretto 1 della Roma 4, Maria Cristina Serra, ha effettuato un sopralluogo alla Rsaa Madonna del Rosario dove i positivi sono complessivamente arrivati a quota 54 ( 43 degenti e 11 operatori). «Dobbiamo predisporre il trasferimento dei negativi - afferma il direttore generale della Asl, Giuseppe Quintavalle - ma fin quando non saremo sicuri di aver isolato tutti i casi positivi, non potremo farlo. Abbiamo predisposto nuove modalità di comunicazione con le famiglie che una volta al giorno verranno aggiornate telefonicamente sulle condizioni di salute dei propri cari». Massima attenzione si sta dando anche alle altre residenze sanitarie del territorio per evitare che si creino nuovi cluster. «In questi giorni - aggiunge Quintavalle - stiamo monitorando tutte le strutture accreditate e di lungodegenza del territorio e al momento la situazione appare tranquilla. Sono vicino alle famiglie dei pazienti che in questi momenti difficili non possono vederli e stare con loro».Resta critica anche la realtà del San Paolo, diventato ospedale Covid a tutti gli effetti. Proprio per questo la Regione ha concesso di avviare la sperimentazione per analizzare nel laboratorio di largo Donatori del Sangue i tamponi eseguiti sul territorio. La conta degli operatori contagiati sale a 11, uno del reparto del Pronto Soccorso gli altri tutti dell'unità di Medicina, dove al momento sono rimasti in corsia quattro camici bianchi a sostenere una mole di lavoro sicuramente stressante. Sono 20 i pazienti ricoverati nella divisione per Coronavirus e le loro condizioni, vista anche l'età media, sono preoccupanti.Intanto, la direzione dell'Asl ha messo in campo misure più stringenti per monitorare il personale sanitario del San Paolo. La maggior parte degli operatori si sta trasferendo presso la struttura alberghiera messa a disposizione dall'Azienda. «Abbiamo categorizzato il personale - specifica Quintavalle - per fasce di rischio: bassa, media e alta a seconda del pericolo di contagio. In base a questa suddivisione vengono regolarmente vistati e sottoposti, se necessario, a tampone». Infine, domani prederà servizio una virologa presso il reparto di Medicina.