Covid-19, la Asl Roma 4 procede ad attivare il protocollo regionale e inizia il montaggio delle due tende pre-triage, una allestita nell'area esterna dell'ospedale San Paolo tra il Cup e il pronto soccorso, l'altra fuori il carcere di Aurelia. Intanto, nella giornata di ieri, sono stati eseguiti altri due tamponi, entrambi risultati negativi. «Non si tratta certo dei primi tamponi che eseguiamo», ha affermato il manager della Asl, Giuseppe Quintavalle, che ieri ha seguito le operazioni dei test effettuati sui due pazienti locali. Si tratta di una donna, che presenta febbre, e che ha avuto contatti con parenti provenienti dalle zone a rischio del Nord Italia. L'altro è un anziano che attualmente è in osservazione al San Paolo per aver contratto la polmonite.

«Non c'è alcun allarme - ha ribadito Quintavalle - ma vanno usate tutte le cautele del caso per evitare che il virus si diffonda». I consigli sono sempre gli stessi: evitare di affollare il pronto soccorso, consultare il medico curante e i numeri istituzionali (800118800; 1500; 118) se presenti sintomi febbrili e respiratori ed in caso di possibili contatti con persone provenienti da zone in cui sono presenti casi di coronavirus. Qualora il medico curante ritenga di dover inviare un paziente sintomatico in pronto soccorso, si deve allertare preventivamente il personale della struttura sanitaria per consentirgli di adottare tutte le precauzioni necessarie». E una precauzione importante è proprio la tenda pre-triage che diventerà operativa entro il week end. Un presidio fondamentale in questi casi, che permetterà agli operatori di isolare, dal resto dell'ospedale, i pazienti ritenuti sospetti.

«La struttura - ha specificato Quintavalle - sarà gestita dal nostro personale già formato per operare in queste situazioni. Sarà dedicata esclusivamente ai pazienti che verranno segnalati dai medici di base, dai centralini dei numeri verdi o che, durante il periodo di isolamento fiduciario, vedano insorgere i sintomi». Il presidio servirà quindi come punto di primo intervento per i casi ritenuti a rischio e i pazienti, nella tensostruttura, saranno sottoposti al test e tenuti in osservazione fino all'arrivo dell'esito delle analisi.

«La Regione - ha aggiunto il direttore generale - ci ha permesso di avviare nuove assunzioni per non mandare in affanno il reparto d'emergenza dal momento che alcuni membri dell'unità verranno dirottati nella gestione della tenda medica».

Sono tante le situazioni che la Asl si trova a dover affrontare in questo momento e la task force lavora attivamente per predisporre un protocollo d'azione per ogni scenario possibile. Tra questi, rientrano le attività della Rianimazione. Il reparto del San Paolo non è in grado di poter accogliere, nella malaugurata ipotesi, un infetto che necessitasse di terapia intensiva. «Abbiamo verificato la situazione e attivato la rete regionale che ci ha permesso di individuare le strutture romane a cui rivolgerci in questi casi».

La Asl, quindi, tiene alta la guardia mettendo in campo tutte le precauzioni e i protocolli necessari a fronteggiare le possibili criticità. Nel frattempo, continua il monitoraggio della popolazione e i casi in isolamento fiduciario, nei 28 Comuni del distretto, sono 50, i tamponi eseguiti altrettanti ma tutti risultati negativi.



Ultimo aggiornamento: 11:05

