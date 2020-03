© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, a Civitavecchia si alza il livello di attenzione. La Asl continua a monitorare la situazione e prepara le tende pretriage. Il Comune, invece, attiva una sua task force. «A Civitavecchia per il momento non ci sono contagi, invito tutti però ad attenersi al rispetto delle misure di prevenzione disposte dal decreto del Governo». È il messaggio lanciato dal sindaco Ernesto Tedesco alla popolazione alla quale ha annunciato anche di aver istituito una task force politica, composta da esponenti sia della maggioranza (Emanuela Mari, Fabiana Attig, Massimiliano Grasso, Manuel Magliani e Raffaele Cacciapuoti) sia della minoranza (Carlo Tarantino), che avrà il delicato compito di fare da raccordo tra l'amministrazione e la comunità «per informarla tempestivamente e darle risposte utili su come affrontare le diverse situazioni».Per il momento ci si è concentrati sulle azioni da adottare in merito alla gestione degli uffici comunali maggiormente frequentati, come l'Anagrafe, l'Urp o l'ufficio Protocollo. «Abbiamo ordinato dispenser per la pulizia delle mani - ha aggiunto il vicesindaco Grasso - e stiamo compiendo una ricognizione per verificare la possibilità, qualora ce ne fosse bisogno, di attivare le misure di smart working e home working. Avviata, poi la sanificazione di tutti i bus comunali». Sospese le attività del consiglio comunale e le riunioni di maggioranza, così come le sedute di commissione, verranno svolte in luoghi adatti a rispettare la distanza di un metro prevista dal decreto. «La seduta di consiglio di domani (oggi per chi legge, ndc) verrà rimandata così come quella dell'11 che doveva essere aperta - ha detto la Mari - gli altri consigli saranno organizzati a porte chiuse e sarà possibile seguirli via streaming». Disposta la chiusura, poi, dei centri per anziani e del teatro Traiano dal momento che, visto il numero degli abbonati, non sarebbe stato possibile adottare la misura della distanza di un metro tra uno spettatore e l'altro.«Agli uffici comunali stanno arrivando in questi giorni da parte dei cittadini numerose domande - ha aggiunto Tedesco - su quali atteggiamenti adottare e quali restrizioni saranno previste. Ci dobbiamo attenere scrupolosamente a quanto riportato nel decreto. La situazione potrebbe mutare da un momento all'altro e noi saremo pronti, grazie a tutti i canali attivati, ad informare la popolazione di eventuali modifiche o nuove restrizioni». L'invito del sindaco alla cittadinanza è quello di proseguire con tranquillità le attività quotidiane stando però attenti a rispettare le norme igieniche, evitare assembramenti e mantenere la distanza di un metro. Per informazioni è stato attivato anche il numero 076619422.