Avvio della stagione balneare entro il primo giugno, con tante regole e limitazioni, dalla misurazione con lo scanner della temperatura corporea dei bagnanti al divieto di stazionare sulla battigia. Dopo l'incontro di mercoledì scorso tra le associazioni di categoria e l'assessore regionale Paolo Orneli, vanno delineandosi le linee guida, che con il benestare del comitato tecnico scientifico permetteranno la riapertura degli stabilimenti. Ma il nodo da sciogliere riguarda la fruizione delle spiagge libere, problema che investe particolarmente il tratto di costa di Santa Severa.Il Sindacato italiano balneari ha già espresso la sua posizione chiedendo che vengano emanate norme certe a tutela dei gestori delle aree in concessione, con ingressi in spiaggia contingentati e la firma di una sorta di autocertificazione in cui si dichiari di non essere positivi al Covid. Purtroppo, l'obbligo di aumentare le distanze tra gli ombrelloni potrebbe portare a un rincaro delle tariffe. Per il responsabile di Federbalneari, Marco Maurelli, è necessario anche che venga concessa la possibilità di elaborare specifici documenti di autoregolamentazione per ogni concessionario che tengano conto delle diverse caratteristiche strutturali e territoriali del litorale laziale. «I concessionari - afferma Maurelli- avranno perdite d'incassi stimabili del 60 per cento e dovranno sostenere un costo di circa 12 mila euro per l'attuazione delle misure anti Covid». Per questo Federbalneari ha chiesto alla Regione di farsi promotrice presso il Governo affinché sia data immediata conferma della proroga fino al 2033 di tutte le concessioni demaniali.Tra le tante preoccupazioni di amministratori e imprenditori, alla vigilia di un'estate sulla quale incombe una nuova emergenza di contagi, la maggiore riguarda gli arenili non in concessione. Una soluzione, al vaglio dell'amministrazione di Santa Marinella, prevede di concedere ai titolari degli stabilimenti balneari la possibilità di gestire una superficie pari al 50 per cento del tratto di spiaggia libera con cui confinano, a patto di assicurare sull'intera area la presenza di sorveglianti e bagnini in grado di far rispettare il distanziamento sociale e le regole di igiene. «Stiamo proponendo questa soluzione per evitare disagi e rischi per la salute sottolinea il gestore dell'Isola del Pescatore, Fabio Quartieri - per assicurare sicurezza e pulizia lungo l'arenile del castello. Ho anche proposto di istruire ausiliari, magari avvalendosi dell'esperienza dei volontari del Nucleo Sommozzatori che, sotto l'egida della Capitaneria di Porto, possano intervenire per far rispettare le regole. Poiché il Governo sta incentivando un turismo di prossimità è prevedibile (forse fin da oggi) un afflusso in massa di bagnanti e non possiamo farci trovare impreparati».