Civitavecchia, ancora zero contagi: virus sempre più lontano

Un'altra giornata molto positiva per Civitavecchia e i comuni del comprensorio dal punto di vista sanitario. Da 48 ore, infatti, non si registrano nuovi casi di contagio al Coronavirus. Un trend che conferma quello incoraggiante che si registra ormai da oltre due settimane.

Il bollettino regionale, uscito da pochi minuti, aggiorna inoltre sul numero dei guariti. Oggi se ne registrano tre, tutti in città. Il numero di chi ha battuto il Covida sale dunque a quota 192.

Sul territorio rimangono in isolamento domiciliare 63 persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA