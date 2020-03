© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, al San Paolo continua il monitoraggio della popolazione e si continuano ad eseguire i tamponi sui casi ritenuti a rischio. Altri due, su due giovani, sono stati eseguiti nella giornata di ieri. Entrambi presentano i sintomi di una comune polmonite. Il primo è risultato comunque negativo ed è stato rimandato a casa, l'altro è tenuto in isolamento in attesa del responso del tampone che dovrebbe arrivare in giornata. In quarantena, poi, è finito anche l'esponente del Pd Stefano Giannini che, nei giorni scorsi, ha avuto contatti con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, risultato positivo al Codiv-19. Un altro caso sospetto, sul quale sono stati eseguiti i tamponi, riguarda un uomo di Santa Marinella.Nel territorio della Asl Roma 4, composto da 28 comuni, aumentano i casi di quarantena. Nell'ultimo bollettino di ieri, infatti, erano 90 le persone sotto isolamento fiduciario, 40 in più rispetto alle 36 ore precedenti. Intanto, si blindano le strutture ospedaliere per ridurre al minimo le possibilità di diffusione e, per tutta la settimana al San Paolo è stato chiuso il Cup ed è stata sospesa l'attività ambulatoriale, che verrà riprogrammata appena possibile. Garantite le sole prenotazioni con codice U (urgente) e B (entro 10 giorni), le terapie del dolore e controlli oncologici. Sospese anche le sedute odontoiatriche.Da oggi entrerà in azione la tenda pretriage, allestita nell'area esterna al pronto soccorso. Il presidio è dedicato ai casi che giungono in ospedale con sintomi di febbre e problemi respiratori e prima di presentarsi al San Paolo devono contattare i numeri di emergenza, il 1500 in primis, per avvertire del loro arrivo e permettere ai sanitari di attivare il protocollo e adottare le misure di prevenzione. «La tenda è fondamentale - ha aggiunto Quintavalle - ci servirà a tenere il più possibile isolata la struttura ospedaliera e a salvaguardare la salute dei nostri operatori. Raccomando la popolazione di allertare i numeri di emergenza prima di recarsi in pronto soccorso».