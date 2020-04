Altri 6 casi di Covid-19 sono stati ufficializzati dalla Regione nel comprensorio di Civitavecchia e tutti sono collegati ai cluster già attivi, come l'ospedale San Paolo e la Rsa Madonna del Rosario, e alle strutture attenzionate in questi ultimi giorni. Sono risultate positive 2 infermiere dell'Rsa Quinta Stella, uno di Madonna del Rosario e uno di Bellosguardo, mentre in ospedale sono risultati positivi 2 pazienti, uno di Civitavecchia e uno di Allumiere. © RIPRODUZIONE RISERVATA