Civitavecchia, tanti positivi al reparto di Medicina del San Paolo la Asl divide i pazienti Covid da quelli con altre patologie

E' allarme al reparto di Medicina dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Numerosi (la Asl non ha fornito per ora dati dettagliati) i casi positivi al Coronavirus tanto che la Roma 4, dopo una riunione con gli esperti del Seresmi, ha deciso di dividere i pazienti affetti da Covid-19, da quelli con altre patologie. Questi ultimi sono stati spostati già ieri in altrre divisioni, mentre i contagiati sono in isolamento proprio al reparto di Medicina. Gli operatori sanitari risultati positivi sono stati posti in isolamento domiciliare.Tutto il personale del San Paolo è sotto sorveglianza con misurazione della temperatura due volte al giorno. In caso di febbre, gli operatori vengono sottoposti a tampone. Misurazione della temperatura anche a tutti i soggetti che accedono al San Paolo per qualunque motivo, compresi naturalmente gli utenti.Massima attenzione anche sul focolaio manifestatosi alla Rsa Madonna delle Grazie (finora otto positivi, con due anziani deceduti). La Asl conferma che ieri sono stati eseguiti i tamponi a tutti i ricoverati e a tutto il personale. Si è in attesa degli esiti.