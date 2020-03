Ultimo aggiornamento: 12:53

Seduto dentro il carrello della spesa, bloccato in una delle lunghe file che si registrano nei pressi dei supermercati ai tempi del Covid-19. È il giocatore della Cestistica Civitavecchia, Borna Zivkovic, rimasto in Italia dopo l’esplosione dell’emergenza Coronavirus.Il croato è impossibilitato a tornare a casa vista la sospensione dei traghetti annunciatadalla compagnia marittima croata Jadrolinija e ai voli che gli erano stati prenotati dalla società rossonera e che gli sono stati cancellati. Insieme all’americano Charles Hankerson, fermo a Civitavecchia dopo il blocco imposto dal presidente degli States Trump, i due si riforniscono nel supermercato che si trova vicino casa loro, nel quartiere Faro. E anche loro cercano metodi alternativi, e meno faticosi, per passare il tempo nelle lunghe code. Anche incastrati (Borna è un ragazzone di 2,03 metri) nel carrello a smanettare con lo smartphone. È stato lo stesso Zivkovic a pubblicare la foto, con tanto di testo: “Mi sto rilassando in fila per fare la spesa”.