In piena emergenza Coronavirus, anche un piccolo gesto può fare la differenza. Come ad esempio far trovare a medici e infermieri dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia, in prima linea per contrastare gli effetti del Covid -19, decine di vassoi pieni di cornetti e paste per la prima colazione.

L'idea è venuta questa mattina all'imprenditore civitavecchiese Paolo Sacchetti che ha commissionato centinaia di lieviti al laboratorio della pasticceria La Fontana e li ha fatti recapitare all'ospedale cittadino.

Un piccolo gesto che ancora una volta dimostra il grande cuore dei civitavecchiesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA