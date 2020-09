Civitavecchia: solo una multa per il camionista che ha divelto un gabbiotto della Pas

Solo una multa per il camionista bulgaro che l'altro giorno ha distrutto un "gabbiotto" della Pas Security del porto mentre stava entrando nello scalo da varco Vespucci.

I controlli eseguiti dalla Polmare hanno evidenziato che il camionista non era sotto l'effetto né di alcol né di droga, bensì perfettamente in sè. Per lui dunque solo una manovra sbagliata e di conseguenza solo una sanzione, senza l'apertura di alcuna indagine.

Ciò anche grazie alla prontezza dell'addetta della Pas in turno, che vedendo la manovra errata del camionista si è precipitata fuori dal gabbitto appena in tempo. Non l'avesse fatto, le conseguenze per lei (e per l'autista) sarebbero state molto più serie. © RIPRODUZIONE RISERVATA