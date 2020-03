Civitavecchia, si ribalta autoarticolato in porto: sull'asfalto 33 quintali di olio vegetale

Spettacolare incidente ieri sera al porto, per fortuna senza gravi conseguenze. Un autoarticolato carico di olio vegetale in uscita dal porto si è ribaltato per cause ancora in via di accertamento. Il trattore coinvolto è di proprietà della Cilp, mentee il semirimorchio è della ditta Kortimed. Il conducente, di nazionalità italiana, è rimasto illeso, ma, intriso d'olio, per precauzione è stato trasportato al San Paolo.

L'intero contenuto della cisterna, 33 quintali di olio vegetale, si è riversato sulla strada. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e poi hanno chiamato e poi su disposizione dell'Autorità portuale l'aspirazione del liquido e la bonifica sono state dalla società Tecnomate © RIPRODUZIONE RISERVATA