Un venerdì positivo, ma solo a metà. La conta degli infetti a Civitavecchia si arresta e il bollettino regionale non ha ufficializzato nuovi casi. Si sono verificati però due decessi all'interno dell'Hopice oncologico (un uomo di 68 anni di Civitavecchia e uno di 82 di Santa Marinella), una delle zone calde del contagio. Anche se i dati sono confortanti non è però il momento di abbassare la guardia perchè domani potrebbero tornare ad alzarsi. Infatti in città si attedono, orami da giorni, diverse decine di risposte dei tamponi eseguiti almeno 10 giorni fa su persone attualmente in quarantena.