«In relazione agli avvenimenti che coinvolgono, o hanno coinvolto, i nostri familiari degenti presso la Rsa Madonna del Rosario, al cui interno si è sviluppato un focolaio Covid 19, abbiamo ritenuto opportuno presentare un esposto affinché si possa fare chiarezza su quanto accaduto». Con queste poche righe scritte in una nota stampa, il comitato dei parenti della Madonna del Rosario annuncia l'avvio di un'azione giudiziaria contro la Residenza sanitaria assistita di via Buonarrot, attraverso un esposto al commissariato di polizia. Azione che nasce dopo una serie di polemiche che erano state alimentate dallo stesso comitato, che lamentava l'assenza di dispositivi di sicurezza nel personale che opera all'interno della struttura, oltre ad una mancata attenzione nell'evitare il diffondersi del contagio. Accuse a cui però aveva replicato la responsabile della Rsa, la quale invece aveva affermato di aver preso tutte le cautele del caso, sia in termini di fornitura di mascherine e guanti, che di disposizioni, come per esempio isolare i positivi, per evitare il più possibile il diffondersi del virus tra i degenti. Affermazioni però subito contestate da alcuni parenti dei degenti che ora hanno deciso di intraprendere l'azione legale. Sarà quindi la magistratura a dover verificare se realmente tutte le precauzioni sono state prese da chi amministra la Rsa, come sostiene la dirigenza, oppure se qualcosa non ha funzionato, come al contrario ipotizza il comitato. La Procura della Repubblica dovrà aprire un'indagine, volta proprio ad effettuare queste verifiche. Più che probabile che gli inquirenti andranno ad ascoltare anche le testimonianze dei degenti che sono scampati al rischio contagio e che sono stati tutti trasferiti in un'altra struttura, a Morlupo. Così come verranno ascoltati quasi certamente anche gli infermieri, i medici e tutto il personale che lavora all'interno della Madonna del Rosario.Il comitato che ha deciso di presentare questo esposto sembra sia formato comunque da oltre una decina di persone, che si sono recate al commissariato di viale della Vittoria che ora trasferirà il tutto alla magistratura. Sarà poi il pubblico ministero che verrà incaricato di aprire l'indagine a decidere quali saranno le prime mosse da effettuare.