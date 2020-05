Civitavecchia, sbanda con l'auto e rischia di essere decapitato dal guard-rail

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha rischiato di essere decapitato dal guard rail il ventenne residente a Civitavecchia che questa notte alle 4, forse a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva la via Aurelia nei pressi di Santa Marinella. Le lamiere, che hanno infilzato la sua Nissan Micra, gli hanno sfiorato il collo: solo pochi centimetri più in alto e gli avrebbero fracassato il cranio. Al loro arrivo arrivo i soccorritori dell'ambulanza del 118 della Misericordia hanno temuto che il ragazzo fosse morto, poi, quando ha emesso un piccolo gemito è stata grande la commozione e hanno tentato di tutto per salvargli la vita. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Civitavecchia che hanno impiegato oltre un'ora per estrarre il giovane dall'abitacolo. Il ventenne trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell 'ospedale San Paolo di Civitavecchia ha riportato un trauma cranico toracico e addominale ed è in prognosi riservata.