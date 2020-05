Civitavecchia, rubato un quadro nell'atrio della Rianimazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rubato un quadro nell'atrio della rianimazione, all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Poco prima dell'emergenza Covid, l'Asl aveva decorato le pareti del nuovo atrio con opere donate da alcuni artisti del territorio. Tra questi, un quadro di Karin Minerva, che rappresenta un cavallo. «Oltre al valore effettivo del quadro, quello che ci colpisce è il gesto ignobile, voler privare il nostro ospedale di un'opera di bellezza e umanità donata con il cuore per una causa comune a tutti» scrive l'Asl in una nota. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che acquisiranno anche le immagini delle telecamere di servizio. «Sarebbe bello, a seguito della delusione riportata oggi, ritrovare il quadro al suo posto,noi vogliamo ancora sperare che chi ha compiuto questo gesto si penta dell'atto commesso, e riporti in forma anonima il bel cavallo bianco, simbolo di libertà e purezza, lì nel luogo dove tutti possano ammirarlo».