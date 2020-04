Il bollettino diramato oggi dalla Regione parla di zero contagi sia a Civitavecchia che a Santa Marinella e lo stesso per i comuni di Tolfa e Allumiere. Si attendono però gli esiti degli ultimi tamponi effettuati nell'Rsa Bellosguardo, dove è attivo il cordone sanitario, che dovrebbero arrivare per l'inizio della prossima settimana. Intanto continuano i controlli nelle Rsa e nelle Rsd del territorio e questa mattina sono stati sottoposti a tampone ospiti e operatori del Santa Cecilia. © RIPRODUZIONE RISERVATA