Civitavecchia, pony express della droga arrestato con oltre 2 etti di "fumo"

Il pony express della droga. La Guardia di Finanza di Civitavecchia ha arrestato un 32enne originario di Napoli ma residente a Pomezia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato fermato a un posto di blocco all'uscita di Civitavecchia Nord dell'A12 Roma-Civitavecchia. Perquisito, gli è stato trovato nascosto negli slip un involucro con 10 grammi di hashish. Il controllo è stato poi esteso anche alla sua auto, da dove sono spuntati fuori altri 210 grammi di "fumo" e 800 euro in contanti.

A quel punto i finanzieri hanno deciso di eseguire anche una perquisizione domiciliare. In casa, oltre a un bilancino di precisione e l'occorrente per il taglio e il confezionamento della sostanza, è stata trovata anche un agenda dove l'uomo segnava le varie consegne della droga da effettuare. In pratica il trentaduenne consegnava direttamente a domicilio l'hashish agli assuntori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA