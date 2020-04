Il bilancio pasquale non è dei migliori. Domenica è stato registrato un solo caso di positività a Civitavecchia mentre una ospite dell'Rsa Madonna del Rosario è morta. Sono invece 3 i contagiati registrati dal bollettino regionale nella giornata di oggi, 1 a Civitavecchia, 1 a Tolfa e 1 ad Allumiere, e un decesso in città. Un'altra donna di 83 anni ha perso la sua battaglia contro il virus. Da venerdì la Asl sta monitorando la situazione dell'Rsa Bellosguardo dove un'operatrice, già assente dal lavoro, è risultata positiva e una decina di ospiti manifestano sintomi influenzali. «Da venerdì abbiamo inziaito a sottoporre a tampone gli operatori - ha detto il manager della Roma 4, Giuseppe Quintavalle - e i ricoverati influenzati sono stati posti in isolamento. C'è la massima attenzione». © RIPRODUZIONE RISERVATA