© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo cinque giorni continui di allerta meteo gialla e arancione, temporali continui, mareggiate, allagamenti e frane, Civitavecchia e il litorale a nord di Roma tirano finalmente un sospiro di sollievo. Oggi ancora tempo grigio e un po' di pioggia, ma situazione sicuramente meno allarmante, tanto che il sindaco Ernesto Tedesco ha deciso di riaprire le scuole, rimaste chiuse da sabato fino a ieri per motivi precauzionali.Intanto l'amministrazione ha cominciato a fare la conta dei danni. Molto rovinato, in varie zone, il manto stradale, con autentici crateri che si sono creati su numerose arterie importanti della città. L'assessore ai Lavori pubblici Roberto D'Ottavio ha chiesto una mappatura precisa ai suoi uffici per programmare un intervento che sia risolutivo. Problemi anche al mercato, in particolare all'ittico, dove il vento forte dei giorni scorsi ha compromesso l'impermeabilizzazione dell'edifico che andrà ripristinata. Infiltrazioni in diverse scuole, che però non destano particolari preoccupazioni.Il Comune, di concerto con la Protezione civile, sta valutando la possibilità di chiedere alla Regione lo stato di calamità naturale, come ha già fatto nei giorni scorsi il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei. Anche la Perla del Tirreno, infatti, è stata seriamente danneggiata dal maltempo dei giorni scorsi.