Civitavecchia, lavanderia in fiamme a Capodanno

Una chiamata stamani per i Vigili del fuoco di Civitavecchia nella quale veniva sgnalato un incendio presso la lavanderia Wash & Dry in via Zara, nel pieno centro della cittadina portuale.

I pompieri sono accorsi nel quartiere del Ghetto per un focolaio, localizzato su un tavolo sul quale era stato poggiato del bucato, e bloccato prima che si propagasse al resto del locale e dell’edificio. Salvi i macchinari e danni nel complesso limitati. Per accertare cosa sia successo sono anche intervenuti i carabinieri della stazione di Civitavecchia. © RIPRODUZIONE RISERVATA