Civitavecchia, la Rete delle associazioni prepara il ricorso contro la piscicoltura

Un ricorso in cantiere e tanti motivi per dire no al progetto. Si è svolta ieri pomeriggio la conferenza stampa sulla piscicoltura, tenuta e organizzata dalla “Rete delle associazioni”, il neonato movimento che mette insieme la gran parte delle associazioni cittadine a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Presso la sede di “Civitavecchia C’è” erano presenti il suo rappresentante Roberto Melchiorri, il biologo Roberto Arciprete, il responsabile del laboratorio di Oceanologia sperimentale dell’Università “La Tuscia” Marco Marcelli e la coordinatrice del movimento Ivana Puleo. L’azione della Rete è basata su due direttrici: quella sulle coordinate per presentare ricorso al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei confronti del progetto dell’itticoltura stesso presso la Frasca, con scadenza fissata al prossimo 23 marzo; e quella sulle ragioni per esprimere contrarietà al progetto stesso.