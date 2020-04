© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vogliamo veder chiaro su quanto successo alla Residenza sanitaria assistita Madonna del Rosario». A dirlo è Antonio Burattini, leader del comitato dei parenti dei degenti della struttura di via Buonarroti che ha deciso di presentare un esposto alla Procura per capire come è stato possibile che sia diventato uno dei focolai principali della città per il contagio da Coronavirus. «Il problema è che i numeri sono impressionanti. Su oltre 50 persone che erano ospiti alla Rsa, solo 7 non sono risultate positivi. Questo ci fa ritenere che qualcosa non deve aver funzionato, che le dovute cautele che andavano prese probabilmente non ci sono state. In ogni caso noi non abbiamo velleità di vendetta o cose del genere, bensì vogliamo soltanto capire se c'è qualcosa che non è andato per il verso giusto o meno. Crediamo che questo lo possa fare solo la magistratura». L'esposto non è unico. Ogni parente ne ha presentato uno personalmente, anche se di fatto sono in fotocopia, per cui è in pratica scontato che verranno riuniti in un unico fascicolo che verrà aperto dal pubblico ministero. Fascicolo che però al momento ancora non esiste, perché il commissariato di viale della Vittoria, a cui gli esposti sono stati presentati, con ogni probabilità lo porterà in Procura oggi stesso, ma è evidente che in questi giorni di festa, è possibile che verrà lavorato a partire da martedì prossimo. «Ci sono anziani che sono morti in quella struttura aggiunge ancora Burattini alcuni anche nel giro di pochi giorni. Credo sia doveroso capire se c'è stata qualche responsabilità o meno. Tra l'altro quegli anziani se ne sono andati senza avere la possibilità di poter vedere per un'ultima volta i propri figli».